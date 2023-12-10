طلاب سعوديون يحصدون 11 ميدالية في الذكاء الاصطناعي للشباب

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وألقى المشرف العام على بناء القدرات في «سدايا» الدكتور أحمد الغامدي، عبر فيها عن سعادته بالاحتفال بهذا المنجز الوطني الفريد الذي حققته طلبة مدارس سعودية، وذلك بالفوز بالمركز الأول بعدد الميداليات والمراكز المتقدمة في مسابقة (WAICY) متجاوزين دولا متقدمة، مشيرا إلى أن هذه المسابقة إحدى مبادرات «سدايا» في برامج بناء القدرات البشرية الذي توليه أهمية كبيرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي والتي ترمي لإنشاء جيل من الخبراء والمختصين والعلماء في الذكاء الاصطناعي.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي لشركة ReadyAI عضو اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتور روزبه آباد، عن فخره بما شاهده من إبداعات وابتكارات قدمها جيل سعودي واعد، مبينا أن وجود هؤلاء الطلبة بهذه السن المبكرة في هذه المسابقة كان مميزا، حيث شاركوا بشكل مكثف في تقديم ابتكارات تعود بالنفع على بناء الذكاء الاصطناعي.
بدوره، أشاد مدير مركز التميز المشترك بين «سدايا» و»كاوست» في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي البروفيسور ديفيد بوف بجهود الطلبة السعوديين، مفيدا بأن الإنجازات التي قدموها تعكس حجم الموهبة والإبداع التي يحظون بها في مجال الذكاء الاصطناعي.
الطلاب والطالبات الفائزون:
نالوا أ كبر عدد من الميداليات بمسابقة (WAICY)
حققوا مراكز متقدمة فيها متفوقين على نظرائهم من:
- أمريكا
- الهند
- اليونان
- كندا
- سنغافورة
فاز في المسابقة 18 مشروعا سعوديا منها:
- 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.
- 7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعا قدمه طلاب 40 دولة.
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