شكرا لقرائتكم خبر بدء التسجيل لدبلوم الضيافة الجوية بجامعة الأميرة نورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف البرنامج إلى مواكبة المتطلبات المتجددة في سوق العمل، التي تتسم بالمرونة ومواءمتها من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي؛ لتحقيق الأهداف والمخرجات المنشودة المتمثلة في الارتقاء بمهارات وقدرات الفتيات، ورفع الكفــاءة المهنيـة لديهــن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي المكلف للكلية التطبيقية الدكتورة نورة المطرفي، أن البرنامج يسعى إلى تطوير المهارات والقدرات للفتيات السعوديات؛ بإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة ونوعية في مجال الطيران، حيث سيتم خلق فرص وظيفية واعدة لبنات الوطن في مجال (الضيافة الجوية)، مع تقديم الدعم اللازم لتمكينهن من بناء مستقبل مهني ناجح، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
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