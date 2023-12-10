أفلام وثائقية لهيئة الموسيقى عن أهازيج 20 ناديا

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وجاءت المنهجية نتيجة للمرحلة الأولى التي عملت عليها المبادرة عبر حصر مكتبي شامل للمراجع السمعية، والبصرية لأهازيج 170 ناديا كرويا حصرت عبر تاريخ كرة القدم السعودية.
وقد أخذت المبادرة بعين الاعتبار عدة معايير رأى من خلالها فريق البحث أنها الطريقة المناسبة للوصول إلى أهداف المبادرة ، ومن أبرزها مقدار الشعبية التي يحظى بها النادي من حيث عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، لأن وجود قاعدة جماهيرية أكبر يعد دافعا أساسيا لابتكار أهازيج مميزة يرددها ويحفظها أكبر قدر من الجماهير.
وكذلك الثراء الموسيقي للنادي، والذي يعرف بعدد الأهازيج الموسيقية المتعلقة بالنادي، ووجود نشيد مستقل، وحجم رابطة المشجعين لديه.
كما حددت المبادرة معيار الثراء الثقافي، الذي يعبر عن مدى ارتباط الأندية وأهازيجها بالثقافة المحلية، والفنون الأدائية السائدة في المنطقة الجغرافية التي يتبع لها النادي، إضافة إلى مراعاة معيار عدد مرات البحث التي تجري على محرك البحث العالمي «قوقل».
أبرز معايير الاختيار:
- مقدار الشعبية التي يحظى بها النادي.
- عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.
- الثراء الموسيقي للنادي.
- عدد الأهازيج الموسيقية المتعلقة بالنادي.
- وجود نشيد مستقل.
- حجم رابطة المشجعين لديه.
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