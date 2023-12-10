إصدار 1.4 مليون جواز سفر الكتروني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل وزارة الداخلية جهودها نحو مسيرة التحول الرقمي الذي يمثل أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجوازات، خلال عام 2023م، نحو 1.4 مليون جواز سفر سعودي الكتروني، مصمم بأعلى المواصفات العالمية لجوازات السفر في دول العالم. ويحتوي الجواز السعودي على شريحة الكترونية لرفع مستوى الحماية الأمنية للبيانات والصور الشخصية لحامل الجواز وخاصية التحقق والقراءة الآلية عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية.

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