شكرا لقرائتكم خبر خوجة يعطر مسرح روشن بأشعاره في كتاب جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم معرض جدة للكتاب 2023، الذي تقيمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، على مسرح روشن الثقافي، أمسية شعرية لوزير الإعلام والثقافة سابقا الدكتور عبدالعزيز خوجة، والفائز (بجائزة البابطين) للإبداع الشعري، قدمتها نوال الرشيدي.

وقدم الشاعر خوجة شكره لهيئة الأدب والنشر والترجمة، على إتاحة مثل هذه الملتقيات والفعاليات الثقافية، ليبدأ بعد ذلك الأمسية بقصيدة «سبحان من خلق»، التي تلتها عدد من القصائد الأخرى، منها «أنت الحقيقة، الحلم، عزف منفرد، أقرئك السلام، الموعد الأول، جذب، أحلى النساء، رحلة المنتهى، فك الإسار، ولقاء الساعتين»، مختتما الأمسية بقصيدة «هذه أرضي»، التي ألقاها تضامنا مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تدمير وإبادة.

ويعد خوجة من الشعراء السعوديين البارزين، إذ أصدر عددا من الدواوين الشعرية، منها ديوان حنانيك، عذاب البوح، بذرة المعني، حلم الفراشة، الصهيل الحزين، إلى من أهواه، أسفار الرؤيا، قصائد حب، مئة قصيدة وقصيدة للقمر، رحلة البدء والمنتهى، الحب يقرئك السلام، مختارات شعرية، سبحان من خلق، إلى جانب كتابه النثري تحت عنوان (التجربة: تفاعلات الثقافة والسياسة والإعلام)، كما حظيت تجربته الشعرية بالعديد من الدراسات النقدية الثرية، التي وضعته في طليعة الشعراء السعوديين المعاصرين.