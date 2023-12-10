براءة اختراع في صناعة الأدوية من مخلفات التمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل فريق بحثي من جامعة القصيم على وثيقة براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لابتكاره «طريقة لتحضير مواد تدخل في المركبات الدوائية من مخلفات التمور»، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمخلفات التمور بعد استخلاص المواد الفعالة منها، لإنتاج «سواغ» لأقراص دوائية في حجم النانو تمثل تكنولوجيا جديدة فى هذا المجال الصيدلي. وتمكن الفريق البحثي الذي قاده الدكتور فهد المندرج، بمشاركة الدكتور ثامر رجب، والدكتور وائل عبدالحفيظ، من ابتكار هذه الطريقة المثلى لاستخدام تكنولوجيا النانو فى إنتاج هذا السواغ الدوائي فى حجم النانو، ذي الخواص الفيزيائية والكيميائية المتميزة. الاختراع الجديد: يفتح آفاقا جديدة في مجال صناعة الأدوية.

يتيح سرعة وصول المواد الفعالة في زمن قصير.

يمكن التوصية بدراسات النانو سليلوز البلورى فى صناعة الأدوية السرطانية.

خواص متميزة في سرعة وسهولة توصيل المادة الفعالة للعضو المصاب.

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