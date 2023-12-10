تأمين الحماية بعدادات تاريخية جدة المكشوفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بادرت الفرق الفنية في الشركة السعودية للكهرباء بعمل الصيانة وتأمين الحماية اللازمة بعدادات الكهرباء المكشوفة في أحد مساجد المنطقة التاريخية في جدة، تفاعلا مع ما نشرته الصحيفة في عددها بتاريخ 9 ديسمبر الحالي تحت عنوان «فوضى عدادات الكهرباء». وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية للشركة باشرت الموقع، والتنسيق مع المشترك لفصل الخدمة، وإجراء أعمال الصيانة وتأمين الحماية اللازمة للعدادات. وأكدت حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة من خلال برامج الصيانة السنوية وبرامج إحلال وتحديث الشبكات. وأهابت بالمشتركين الاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.

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