ميثاق الملك سلمان يرسخ انتشار العمارة المستدامة بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف مشاركون في ندوة أقيمت في جدة، ميثاق الملك سلمان العمراني بأنه يرسخ انتشار العمارة المستدامة في المملكة، مما يستوجب شراكات متبادلة للوصول لحلول ابتكارية مناسبة وصالحة ومستدامة، ومحاولة إعادة الإرث القديم في العمارة.

ونظمت على هامش معرض جدة للكتاب 2023 أمس الأول، ندوة حوارية تناولت تفاصيل ميثاق الملك سلمان العمراني، وذلك ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، والتي شارك فيها عدد من المتخصصين المعماريين.

وسلط المتحدثون الضوء على الميثاق كونه يحمل قيما ومفاهيم مؤصلة في كل مرحلة من مراحل العمران، متوائمة مع البعد الإنساني، ومتسقة مع الفئة الموجه إليها، مؤكدين أهمية عنصر الاستدامة والابتكار، حيث إن الميثاق يشتمل على عناصر ترسخ الاستدامة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وكيف تكون عمارتنا مستدامة، وأن الابتكار هو الجامع لجميع العناصر التي تقوم عليها العمارة، وتستوجب شراكات متبادلة للوصول لحلول ابتكارية مناسبة وصالحة ومستدامة، ومحاولة إعادة الإرث القديم في العمارة.

واستعرض المتحدثون بداية ميثاق الملك سلمان الذي يمثل تجسيد حقبة مرت بها المملكة، والتصدي لنسق عمراني دخيل على المجتمع المحلي نظير ما انتشر من شكل عمراني جديد، واصفين الميثاق باتسامه بالأصالة، حيث هي تجسيد روح المكان، وإعادة الصلة بين الناس وما ألفوا عليه من بناء يقوم على مواد ملامسة للثقافة والعادات السعودية.

وأجمع المتحدثون على أن العمارة السلمانية عاصرت حقبة متميزة في العمارة، متطرقين إلى أن مشروع وزارة الثقافة ممثلا بهيئة فنون العمارة والتصميم أخذ عناصر الميثاق ووصل من خلاله لما يسمى العمارة الفاضلة بتطبيقها على كافة مناطق المملكة.