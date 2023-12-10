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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم المملكة في الولايات المتحدة حدثا رفيع المستوى تحت عنوان «إطلاق مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد»، التي سيشارك فيها إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وتشارك المملكة بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، وبعضوية وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في اجتماع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد يوم الاثنين المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أتلانتا.

وسيناقش المعنيون بمكافحة الفساد ممثلي الدول الأطراف والمنظمات الدولية خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي منها، تسليط الضوء على طرق النهوض بالتزامات مكافحة الفساد وأولويات السياسات ومتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف، وتبادل الخبرات في هذا الجانب.

وستنظم المملكة على هامش المؤتمر معرضا لإبراز جهودها ومبادراتها في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى تنظيم حدث جانبي رفيع المستوى تحت عنوان «إطلاق مبادرة نزاهة العالمية لقياس معدلات الفساد»، التي سيشارك فيها إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.