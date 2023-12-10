مبادرات نوعية لـ30 جمعية لخدمة مرضى التوحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت 30 جمعية متخصصة بالتوحد في المملكة، في العمل على إطلاق مبادرات نوعية لخدمة آلاف من مرضى التوحد ودعم جودة الحياة لهم بكافة المناطق.

وأطلقت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد أمس، الملتقى الأول لجمعيات التوحد 2023م، بحضور 30 جمعية متخصصة بالتوحد في المملكة، ومجلس الجمعيات الأهلية.

ويأتي الملتقى للتعريف باللجنة التنسيقية، حيث يهدف لاستدامة الأعمال في جمعيات التوحد، وتطوير الخدمات المقدمة لذوي التوحــد من خلال الدعم والمساندة المتخصصة والاستفادة وتبادل الخبرات وتمكين الجمعيات من مواكبة التطورات التقنية وتعزيز التحول الرقمي.

وتضمن الملتقى عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة بتواجــد 12 متحدثا من رؤساء جمعيات ومختصين ومستشارين في مجالات مختلفة كالتوحد والتقنية والاستدامة المالية، كما ضم أركانا تعريفية للجمعيات وركنا استشاريا للجمعيات الأهلية.

وأوضح الرئيس الفخري للجنة التنسيقية لجمعيات التوحد الأمير سعود بن فرحان أن الجمعية تسعي لتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتقديم خدمات عالية المستوى تحقيقا لرؤية 2030 التي تنتهجها المملكة فيما يخص القطاع التنموي.

من جهة أخرى، وقعت اللجنة التنسيقية لجمعيات التوحد مـذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من القطاع غير الربحي والقطاع الخاص لتقديم الدعم المتخصص لمستفيدي التوحد حول المملكة، وتطوير الكوادر العامة وتمكين القيادات وكذلك تحقيق التحول الرقمي.