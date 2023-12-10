برنامج الأدوية الواعدة يزيد الخيارات العلاجية للمرضى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لزيادة الخيارات العلاجية المتاحة للمريض في حال فشل الأدوية القياسية، دشن وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء فهد الجلاجل في مقر الهيئة بالرياض أمس، برنامج الأدوية الواعدة، بحضور المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر القناوي، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، ونائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير عبدالعزيز الرميح.

ويسهم البرنامج في السماح بوصول علاجات نوعية بشكل مسرع إلى المرضى في المملكة، وزيادة الخيارات العلاجية المتاحة للمريض في حال فشل الأدوية القياسية، وتقليل نفقات العلاج في الخارج عن طريق توفير الوصول المبكر للأدوية المبتكرة والحديثة، واختصار الفترة المطلوبة لدخول الدواء للسوق السعودي.

يذكر أن «الهيئة» بدأت بشكل تجريبي في تطبيق هذا البرنامج وحققت تلك التجربة نجاحا في تقييم عدد من المستحضرات بشكل متواز مع الجهات الرقابية العالمية، واتخذت على إثرها قرارات نوعية دون الاعتماد على الجهات الرقابية الأخرى.