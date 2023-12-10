5 آلاف ريال غرامة إهمال توفير حضانة بمنشآت الـ50 عاملة

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كما ضم جدول المخالفات قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز سواء على العاملين لديه أو للمتقدمين للتوظيف عنده من ناحية شروط وضوابط العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه أو القيام بالتمييز بالأجور بين العاملين (رجال ونساء في العمل ذي القيمة المتساوية أو بأي عمل ينتج عنه إبطال وأضعاف تكافؤ الفرص) وتقدر مخالفتها من 1000 ريال إلى 3000 آلاف ريال، بحسب الفئات المحددة بناء على إجمالي عدد عمال المنشأة المسجلين.
وتضمن الجدول مخالفة عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم، وغرامتها من 300 إلى 1000 ريال بحسب الفئات المحددة بناء على إجمالي عدد عمال المنشأة المسجلين.
وشملت مخالفة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع وتصل غرامتها إلى 1000 ريال بناء على إجمالي عدد عمال المنشأة المسجلين.
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