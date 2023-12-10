مناقشة أبرز الممكنات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت الهيئة الاستشارية للذكاء الاصطناعي التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 38 عضوا من مختلف دول العالم اجتماعا في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة المملكة العربية السعودية. ومثل المملكة في الهيئة عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة العبدالكريم، بمشاركة وفد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا». وناقش الاجتماع أبرز الممكنات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحديات الناشئة عن الاستخدامات الخاطئة لها، إضافة إلى مناقشة آلية حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والعالمي. الجدير بالذكر أن المملكة استضافت جلسة تشاور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عام 2020 حول إنشاء هذه الهيئة الاستشارية المعنية بالذكاء الاصطناعي للأمم المتحدة.

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