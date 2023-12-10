شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول مجهّز لنقل طلاب وطالبات التربية الخاصة بتعليم جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت المدير العام للتعليم بجدة، منال اللهيبي، صباح اليوم الأحد، أسطول حافلات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التربية الخاصة بالتعاون مع شركة رافد بحضور مساعدي المدير العام ومنسوبي الشركة وذلك بساحة الإدارة العامة بحي السلامة.

واطّلعت اللهيبي على التقنية المزودة بها الحافلات لتقديم الخدمة الملائمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة مثمنة جهود شركة رافد وإدارة خدمات الطلاب.

وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب بتعليم جدة صالحة الأسمري أن عدد الحافلات يبلغ 30 حافلة مجهّزة تقنياً موديل 2023 وتخدم 308 من طلاب وطالبات الإعاقة الحركية وغير الحركية مشيرة إلى أنه تم تدريب السائقين على كافة الأمور المتعلقة بالتعامل مع التقنية في الحافلات والتي تتناسب مع إعاقات الطلاب والطالبات.