شكرا لقرائتكم خبر عن لن تتوقع.. هذا ما سيحدث لك إذا تناولت دواء منتهي الصلاحية دون قصد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يميل كثير من الأشخاص إلى الاحتفاظ بالأدوية واستخدامها بعد انتهاء صلاحيتها، دون وعي أن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.



فيما يلي، نذكر لكم ماذا يحدث لك إذا تناولت دواء منتهي الصلاحية بالخطأ، وفقًا لموقع "timesofindia".

ما هو الهدف من تاريخ انتهاء الصلاحية؟

يعد تاريخ انتهاء صلاحية الدواء جزءًا مهمًا من تحديد ما إذا كان المنتج آمنًا للاستخدام أم لا.

الآثار الجانبية:

- يمكن أن تؤثر الأدوية منتهية الصلاحية على الكلى والكبد.

- يؤدي تناول دواء منتهي الصلاحية إلى تفاقم أعراض الحساسية لديك، وضعف جهاز المناعة على مقاومة الفيروسات والعدوي.

- يؤثر بالسب أيضًا على عملية التمثيل الغذائي لديك.

- قد يكون الدواء غير فعال، ما يساهم في زيادة الآلام بدلاً من تخفيفها.

ويوصى دائمًا بالتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل تناول الدواء، من الأفضل التخلص من أي دواء منتهي الصلاحية للحفاظ على سلامتك وصحتك.

ماذا تفعل مع الأدوية منتهية الصلاحية؟

1. من أجل التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، يجب عليك التأكد من أنها ليست في متناول أي شخص آخر.

2. يفضل وضعها في عبوة محكمة الغلق ثم إلقائها في سلة المهملات.

3. بالنسبة للأدوية السائلة، يمكنك إما التخلص منها أو تصريفها في حوض المرحاض.