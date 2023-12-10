شكرا لمتابعة خبر عن بدء الصيانة الدورية للكعبة المشرفة بتوجيه خادم الحرمين..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، مساء اليوم الأحد، بدء الصيانة الدورية للكعبة المشرفة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

وقال الربيعة: “تعظيمًا وتقديرًا لبيت الله الحرام بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده -حفظهما الله-، في الاهتمام والعناية بالبيت العتيق”.

وأضاف: “بدأت أعمال الصيانة الدوريّة لعناصر الكعبة المشرّفة، للحفاظ على كافة عناصرها؛ بأبهى وأجمل حلّة.”