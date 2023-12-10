شكرا لمتابعة خبر عن الأمطار تزين شوارع مكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مكة المكرمة، مساء اليوم الأحد، حالة مطرية غزيرة، وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية الأسبوع.

ووثق مقطع فيديو هطول الأمطار، على حي العتيبية في مكة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار على بعض مناطق المملكة بدءا من غد الأثنين، وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد أمس السبت، أن العاصمة المقدسة قد تشهد أمطاراً خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنِّي مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، اعتبارًا من الساعة الـ12 عند منتصف الليل حتى مساء اليوم.