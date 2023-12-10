محتالان يستغلان طمع امرأة ويستحوذان على سيارتها في الامارات بخطة شيطانية

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تعرضت امرأة عربية لعملية احتيال ماكرة أدت إلى فقدانها لسيارتها الرباعية الفاخرة، حيث قام شخصان من جنسية عربية بخداعها بعرض سعر مغري للمركبة وطلبوا منها تجربتها لأربعة أيام. وبينما كانت تعتقد أنها تخوض فرصة جيدة للبيع، انكشفت الحيلة لتتحول إلى كابوس.

محتالان يستغلان طمع امرأة ويستحوذان على سيارتها

في إطار الخداع، قام المحتالون بتقديم شيك بمبلغ 5400 درهم كضمان لتجربة السيارة، وبعد انتهاء المهلة المتفق عليها، اتضح للضحية أنها سقطت في فخ الاحتيال، الشخصان تلاشيا، وتفاجأت المرأة بمخالفات المرور واكتشاف أن حساب الشيك مغلق، مما أثار صدمة جديدة.

تقدمت المجنية عليها ببلاغ للشرطة، مما أدى إلى اعتقال أحد المتهمين، بينما ظل الآخر هاربًا. وبعد محاكمة قضت بإدانتهما، حُكم عليهما بالسجن لمدة ستة أشهر وإبعادهما عن الدولة، بالإضافة إلى تغريمهما بقيمة السيارة.

يبرز هذا الحادث الحاجة إلى توخي الحذر في عمليات البيع والشراء، خاصةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويسلط الضوء على أهمية التأكد من هوية الأشخاص وتحقق من صحة المعلومات قبل إتمام أي صفقة.