انت الان تتابع استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.. الأخضر يلعب 3 مباريات تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 3 مباريات تجريبية أمام منتخبات لبنان وفلسطين وهونج كونج، تحضيرًا لمنافسات كأس آسيا 2023 المقررة في الدوحة العامة القطرية 12 يناير المقبل، وفق إعلان حساب إدارة المنتخبات السعودية عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد.

وأشار حساب إدارة المنتخبات، إلى أن الأخضر ينظم معسكرًا إعداديًا في منتجع سيلين بقطر، يبدأ 31 ديسمبر الجاري، وحتى 11 من الشهر ذاته.

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