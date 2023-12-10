وزير الحج والعمرة: بدء أعمال الصيانة الدوريّة لعناصر الكعبة المشرّفة

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محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة عبر حسابه إن أعمال الصيانة الدورية لعناصر الكعبة المشرفة بدأت تعظيماً وتقديراً لبيت الله الحرام.

‏وأضاف بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده -حفظهما الله-، في الاهتمام والعناية بالبيت العتيق بدأت أعمال الصيانة الدوريّة لعناصر الكعبة المشرّفة، للحفاظ على كافة عناصرها؛ بأبهى وأجمل حلّة.

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