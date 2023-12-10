"العناية بشؤون الحرمين": 3 مواقع للاستفادة من خدمة العربات الكهربائية

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إن خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام تقدم في ثلاثة مواقع؛ الشبيكة، وجسر أجياد، ومكتب الصفا.

وقالت الهيئة إن سعر العربة للشخص الواحد بمبلغ 115 ريالاً والعربة التي تتسع لشخصين 230، وتسلم للأشخاص ذوي الإعاقة مجانًا من دون أي رسوم.

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