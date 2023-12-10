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تراند اليوم : بالفيديو..محام سعودي: رجل المرور إذا لم يسجل مخالفة لأحد المخالفين يرتكب جريمة رشوة!

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي محمد آل سحيم ، خلال لقاء مع قناة " ، عن معاقبة القانون لرجل المرور الذي لا يسجل مخالفة ضد أحد المخالفين حتى في حالة عدم إعطائه المال .

وقال : إن عدم تسجيل رجل مرور مخالفة لأحد المخالفين يعتبر جريمة رشوة مكتملة الأركان ، حتى إذا لم يقدم له نقود.

وتابع: قد تقع جريمة الرشوة تحقيقا لمصالح شخصية أو تقديم خدمات خاصة أو التقرب من شخص معين .

وأضاف: الرشوة لها أكثر من شكل وقد لا يكون المقابل مادي ، قد يكون معنوي ، وتقع جريمة الرشوة على كل من استجاب أو قام بعمل من الأعمال التي يخالف بها واجباته الوظيفية سواء بمقابل مادي أو معنوي ، فهذه جريمة رشوة يعاقب عليها .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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