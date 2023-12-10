شكرا لقرائتكم خبر عن المديرية العامة للسجون تنظم ندوة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت المديرية العامة للسجون، اليوم الأحد، ندوة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ(10) من شهر ديسمبر من كل عام، بحضور عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالله البطي، ومدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش وعدد من منسوبي وزارة الداخلية، وذلك في مقر المديرية بمدينة الرياض.

واستعرضت الندوة، الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في السجون، والبرامج الإصلاحية، الهادفة إلى تأهيل وتهيئة النزلاء لسوق العمل ليكونوا أفرادًا فاعلين بعد الإفراج عنهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لهم.