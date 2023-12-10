شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تشجير "وقف السلام" في حرازات جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت، اليوم الأحد، مبادرة تشجير نوعية في وقف السلام بحي الحرازات بمحافظة جدة، معتمده على الاستفادة من المياه الرمادية في عملية الري، وخزن المياه المستهلكة من الوضوء في خزان سعته تقريبا 60 طن، بالاضافة إلى تدشين مشتل خيري يدعم المبادرة تحت شعار "السعودية الخضراء".

نظمت المبادرة "جمعية البر بجدة" وبمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبلدية ابرق الرغامه، وشركة المياه الوطنيه، وبمشاركة عدة جهات اهلية وخاصة، بالإضافة إلى مشاركة المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة والعديد من الجهات الاعلامية.

واوضح عضو مجلس الإدارة بجمعية البر بجدة رئيس نادي البر التطوعي، محمد أبو ملحة: "حرص جمعية البر بجدة على إثراء العمل الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وأن هذه المبادرة تأتي من خلال الاتفاقية المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على إشراك مختلف القطاعات بالمنطقة في حملات وبرامج التشجير، من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، بالإضافة للطلاب والأهالي، والفرق التطوعية بالمنطقة ومحافظاتها دعمًا للمبادرة، في تنفيذ أعمال المبادرة وتعزيز ثقافة التشجير والمحافظة على البيئة.

من جهته، أكّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، أهمية المشاركة المستمرة في مشاريع التشجير مع جميع الجهات والمؤسسات والأفراد، فهي تهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء.

وأوضح ”الخليف“، أن المبادرة تسهم في دعم مفاهيم التطوع كقيمة أخلاقية، واستثمار طاقات الشباب الإيجابية بما يعود عليهم وعلى الوطن بالخير، وأهمية نشر ثقافة التشجير والوعي لدى المجتمع في تحسين الصورة العامة نحو بيئة خضراء مستدامة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واوضح سفير البيئة سعيد السهيمي عن مشاركته في هذه المبادرة التي تأتي كواجب وطني كمهتم وناشط في مجال البيئة فهي مبادرة نوعية تحقق الهدف منها في مبادرة السعودية الخضراء وتحقق الاستدامة وجودة الحياة.

وقال محمد عشميل مشرف وقف السلام أن المبادرة تسهم في دعم مفاهيم الاستدامه وان هذا التعاون والتضافر ما بين الجهات الوقفية والمجتمعيّة وما بين المواطن والمسؤول - هو أمر غير مستغرب - في وطن الخير.