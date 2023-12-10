شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار تصل إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة لهذا اليوم بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

الحدود الشمالية

وتشمل المناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف.

كما نبه المركز من الضباب، على عدد من مناطق الشرقية، اليوم الأحد.