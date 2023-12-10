زيادة الغطاء النباتي وتقليل الانبعاثات

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عددًا من المبادرات، وذلك سعيًا منها لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، أن من أهم تلك المشاريع مشروع الحماية ومشاريع التشجير التي أسهمت في زيادة مستوى الغطاء النباتي من 1.5 إلى 6.5 في خمس سنوات.

وأضاف أنه تم إطلاق أكبر مشروع لطائرات الدرون العام الماضي، الذي زاد كفاءة الموظفين بنسبة تقارب الـ220، وتقليل الانبعاثات بنسبة تزيد عن 66، بسبب تقليل حركة السيارات واستبدالها بحركة أكثر بطائرات الدرون، وذلك على مساحة 400 كيلو متر مربع يتم تغطيتها مسبقًا بـ12 ساعة تقريبًا، والآن قل العدد إلى 4 ساعات تقريبًا.

وأكد المهندس الشعلان، أنه على مستوى النتائج أشـار تقرير صادر من الهيئة الملكية للرياض إلى انخفاض الحالات الغبارية في 60 يومًا مقارنة بالسنة الماضية، وذلك يأتي بجهود كبيرة من المحميات الملكية، وبشكل خاص زيادة الغطاء النباتي وتقليل حركة التربة وتقليل الرعي الجائر، ما أسهم في عودة جزء من الحياة الفطرية وأيضًا الغطاء النباتي.