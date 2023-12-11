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تراند اليوم : بالفيديو .. محامي سعودي يكشف عن قضية فساد مدير إدارة النشاط الطلابي بإحدى الإدارات التعليمية

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صحيفة الخليج 365: كشف المحامي محمد آل سحيم ، خلال لقاء له مع قناة " " عن قضية فساد لمدير إدارة النشاط الطلابي في إحدى إدارات التعليم.

وقال : هناك قضية فساد عرضتها نزاهة ، لمدير إدارة النشاط الطلابي بإدارة تعليم أحد المناطق قام بالاتفاق مع محل على توفير مستلزمات الأحتفال باليوم الوطني مقابل عقد ، وأخذ منهم 33 ألف ريال مقابل ترسية هذا العقد لهم .

وتابع: الموظف الذي أخبرهم بقيمة العروض الأخرى أخذ ألف ريال ، واتهم الاثنين وتم القبض عليهم بالجرم المشهود .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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