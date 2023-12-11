محافظ محايل يرعى ختام يوم ذوي الإعاقة

وتجول القرقاح في معرض اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي شاركت فيه مدارس التربية الخاصة والهلال الأحمر السعودي وعدد من المستشفيات الخاصة، ثم بدأ الحفل الختامي لفعاليات «اليوم العالمي لذوي الإعاقة» بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم.
وأكد محافظ محايل أهمية هذه الفئة، منوهًا إلى اهتمام القيادة الرشيدة ووزارة التعليم بهم، وتقديم وتسهيل كل الخدمات التعليمية لهم، وكذلك تقديم مزيد من الاهتمام والعناية لهم، حيث نصت رؤية المملكة على تسهيل جميع المهام لتلك الفئة، ودمجهم مع المجتمع، و«نحن اليوم نحتفي ونحتفل بهم».
وفي ختام الحفل، كرم راعي الحفل رعاة فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والمشاركين فيه.
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