شكرا لقرائتكم خبر عن عشان كدا اغلى عشبة في العالم.. حتى لو كنت عجوز بعكاز هترجع شباب في سن ال20 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر الزعفران من أغلى أنواع التوابل ومليء بالعناصر والمعادن الطبيعية ، يتميز الزعفران برائحته الجميلة وفوائده الكثيرة ، يعود أصل نبات الزعفران إلى قارة آسيا ، وخاصة الهند ، وتشتهر هذه الدولة باستخدام الزعفران على نطاق واسع وهو أيضا يحتوي على العديد من الفوائد للبشرة ، كما أنه يساعد على شفاء الجلد المصاب ، فيساعد الزعفران على سبيل المثال في علاج حروق الشمس وتسريع شفاءها، فهو يعطي بشرتك النضارة واللمعان والإشراق، ويحميها أيضا .

ماسك الزعفران وزيت الزيتون

يعمل الزعفران على توحيد لون البشرة ، ويحمي أيضا خلايا وأنسجة الجلد من الأشعة فوق البنفسجية كما يعمل على تفتيح التصبغات ، التي قد تظهر في الجلد ، مثل البقع الداكنة، ويحتوي الزعفران على فيتامينات مهمة قد تحارب التصبغ ، ويساعد هذا الماسك المكون من الزعفران وزيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية للبشرة ويعطيها لمعان ونقاء ، كما أن زيت الزيتون فعال قوي لتهدئة البشرة الملتهبة ويساعد أيضا في إخفاء الخطوط الرفيعة والتجاعيد ، واليكم مكونات هذا الماسك وهي كتالي:

نصف ملعقة صغيرة من عشب الزعفران .

ملعقة صغيرة من العسل الخام .

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يجب ان يتم اتباع بعض الخطوات لتحضير وصفة الزعفران للبشرة وهي كالآتي:

أحضري وعاء نظيف.

ننقع الزعفران في الماء حتى يتحول لون الماء إلى اللون الأصفر ثم يتم تصفيتة جيدا ، ثم نضيف إليه زيت الزيتون.

ونخلط القليل من الزعفران مع العسل حتي نحصل علي خليط متماسك.

طريقة الاستخدام

لكي تستخدمي الوصفة بطريقة صحيحة فإنه يجب اتباع الخطوات الآتية:

ثم نضع ماسك الزعفران والعسل ، على البشرة لعدة دقائق متواصلة.

ثم نضع قطعة قطن نظيفة في هذا الخليط و نمررها على الوجه .

ثم يغسل الوجه بعد تقريبا 15 دقيقة بماء فاتر .

واخيرا نضع بعد قطرات من ماء الورد علي بشرتك .

كانت هذه تفاصيل خبر عشان كدا اغلى عشبة في العالم .. حتى لو كنت عجوز بعكاز هترجع شباب في سن ال20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.