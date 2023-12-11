شكرا لمتابعة خبر عن إزالة 67 موقعًا مخالفًا شرق الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ حملات أمنية مشتركة أزالت خلالها حظائر مواشي ، غرف خشبية ، مسالخ غير نظامية ، وغيرها من المظاهر المشوهة للبيئة ، والمضرة بالصحة العامة لسكان الأحياء ومواقع داخل سور مطار الملك خالد الدولي على طريق الثمامة .

وأشارت الأمانة إلى أن المواقع المزالة شملت 9 مسالخ غير نظامية ، 31 من العشش العشوائية غير صالحة للاستخدام ، 13 حظيرة عشوائية للحيوانات ، 4 خزانات مياه ، وغيرها من المواقع التي شكلت تعديات على طريق الثمامة ، ومظاهر بيئية غير حضرية .

وتأتي الحملات الميدانية المشتركة لإزالة المواقع المخالفة ، في إطار جهود أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري، ضمان السلامة والصحة الوقائية ، وصولًا إلى بيئة مستدامة، ترتقي بجودة الحياة .