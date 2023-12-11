"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 ديسمبر 2023, 10:56 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية). وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع صواعق رعدية. وتشمل الحالة ضباء ونيوم وشرما وتيماء وتبوك والوجه وأملج والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا غزيرة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين. وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة طريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين. ونبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العلا، وتستمر حتى الساعة الثانية من صباح الثلاثاء.

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