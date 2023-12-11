انت الان تتابع الأسبوع المقبل.. السعودية وإيران تبدآن محادثات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 5:15 صباحاً

ستبدأ المملكة العربية السعودية وإيران محادثات رسمية في الأسبوع المقبل؛ لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة المجدولة بين طهران والرياض ومدن أخرى. وأفاد نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد محمدي بخش، بأنه لا توجد قيود على إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين. ووفقًا لتقرير نشره موقع "Flightglobal"، ستبدأ مجموعة عمل ثنائية المفاوضات النهائية الأسبوع المقبل لتسيير رحلات جوية غير الحج بين البلدين. وأشار التقرير إلى أن استئناف الرحلات الجوية سيشمل السفر إلى السعودية لأداء العمرة، فضلاً عن السفر غير الديني، مثل السياحة والتجارة.

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