يتوقع إطلاق أعمال بناء خط سكة حديد بين الرياض وجدة أوائل العام المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 5:18 صباحاً

يُتوقع أن يبدأ مشروع بناء خط سكة حديد جديد بطول 950 كيلومترًا بين الرياض وجدة في الربع الأول من العام المقبل 2024، وفقًا لموقع "IRJ" المتخصّص في أخبار السكك الحديدية حول العالم. وأشار التقرير إلى أن مقدّمي العروض، هم: اتحاد مكوّن من شركات أوروبية وأمريكية، يتفوق عرضهم على شركات أخرى لإنشاء مشروع الجسر البري الذي يربط العاصمة بالمدينة الساحلية، مشيراً إلى أن المفاوضات تأخذ حالياً الشكل النهائي حول جميع تفاصيل المشروع. ويتضمن المشروع مزيجًا من ترقية وبناء خطوط جديدة، ومن المتوقع أن يستغرق الانتهاء منه سبع سنوات، وهو مقسّم إلى ستة أقسام. وتشمل هذه الأقسام: ترقية شبكة مدينة الجبيل الصناعية، وترقية خط الجبيل - الدمام الحالي، وترقية خط الدمام - الرياض، إضافة إلى بناء الطريق الجانبي للرياض لربط شمالها بجنوبها، ويمتد الخط الجديد بطول 950 كيلومترًا من الرياض إلى جدة، ويستمر لمسافة 146 كيلومترًا إلى ميناء الملك عبدالله. كما سيتضمن المشروع إنشاء سبعة مراكز لوجستية، تشمل: مدينة الجبيل الصناعية، وميناء الدمام اللوجستي الجاف، وميناء الرياض الجاف، والمركز اللوجستي بمطار الملك خالد في الرياض، والميناء الجاف اللوجستي بجدة، والمركز اللوجستي لميناء الملك عبدالله، ومدينة ينبع الصناعية.

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