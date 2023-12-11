انت الان تتابع النفط يواصل مكاسبه.. وبرنت عند 75.95 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 5:21 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة مكاسبها لثاني جلسة مع سعي الولايات المتحدة لإنعاش احتياطياتها الإستراتيجية؛ الأمر الذي وفّر بعض الدعم، على الرغم من استمرار مخاوف من تخمة المعروض من الخام، وضعف نمو الطلب على الوقود في العام المقبل. وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً أو 0.2 % إلى 75.95 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 71.30 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وقفز الخامان بأكثر من 2 %، الجمعة، لكنهما انخفضا لسابع أسبوع على التوالي، وهي أطول فترة تراجع أسبوعي منذ 2018 مع استمرار المخاوف بخصوص تخمة المعروض. وأدّى ضعف الأسعار إلى زيادة الطلب من الولايات المتحدة التي تسعى لإضافة ثلاثة ملايين برميل من الخام إلى احتياطي البترول الإستراتيجي للتسليم في مارس 2024.

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