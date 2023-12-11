تراند اليوم : بعد إثارة الجدل.. أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على صور الأسرى الفلسطينيين العراة في غزة

صحيفة الخليج 365-وكالات: أقر الجيش الإسرائيلي ضمنا بأن صور الأسرى الفلسطينيين العراة التي أطلقها في وقت سابق كانت في معظمها لمدنيين تعرضوا للأسر.

عناصر من حماس

وقال الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، دانيال هغاري، إن "من بين المعتقلين في الشجاعية عناصر من حماس"، وكان الجيش قد ذكر عند إطلاق الصور أنها لعناصر حماس الذين أعلنوا استسلامهم.

لن تتكرر

ولفت هغاري إلى أن "صور تعرية الأسرى بعد استسلامهم لا يمكن أن تتكرر"، في اعتراف ضمني بالانتهاك الذي وقع بحق الأسرى.

وقال المتحدث الإسرائيلي إن هذه الصور "التقطت في جباليا والشجاعية، وبعضُ المعتقلين كانوا عناصِر من حركة حماس".

غير رسمي

وذكر هغاري أنه "من يتبين من المعتقلين عدم انخراطه في أعمال قتالية سيتم إطلاق سراحه". وشدد على أن "الصور خرجت ربما بشكلٍ غير رسمي، وأن الجيش يتولى نشر الصور الرسمية، وسيتعامل بجدية مع هذا الأمر".