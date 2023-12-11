تراند اليوم : شاهد.. شلقم يرقص مع سياح أجانب على أنغام إحدى الأغاني في سوق الزل بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، متعهد المزادات الشهير "شلقم" يرقص مع سياح أجانب على أنغام إحدى الأغاني في سوق الزل بالرياض.

وظهر شلقم يرحب بالسياح الأجانب، قائلاً:"يا مرحبا"، بعدما أدى وصلة رقص معهم، فيما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع المقطع.