تراند اليوم : الحصيني يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ36 ساعة المقبلة.. ويحدد المناطق المعرضة للأمطار والسيول

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": حسب النماذج العددية للطقس متوقع استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ، متوقع خلال" 36 "ساعة القادمة من يوم الإثنين 1445/5/27هـ حتى صباح الثلاثاء 1445/5/28هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف ومكة، قد تكون غزيرة وسيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح نشطة مثيرة للغبار".