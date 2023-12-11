الحصيني يكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ، خلال الـ36 ساعة القادمة، من يوم الإثنين 27 مايو حتى صباح الثلاثاء 28 مايو.

وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، مع فرصة لتساقط حبات البرد، واحتمالية حدوث سيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف ومكة، وقد تكون غزيرة وسيول على أجزاء من تبوك والمدينة.

كما توقع الحصيني أن تكون هناك رياح نشطة مثيرة للغبار على مناطق تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف.

ووجه الحصيني رسائل تحذيرية للمواطنين والمقيمين، بضرورة توخي الحذر من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.