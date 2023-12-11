اليوم.. بدء المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد إلى غار حراء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 5:40 صباحاً

أعلن مركز "حي حراء" الثقافي، بدء المرحلة الأولى للصعود إلى غار حراء عبر طريق ممهد، يصاحبها إقامة مجموعة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للجبال. وبحسب الإعلان فإن افتتاح المرحلة الأولى من طريق الصعود الممهد الموصل إلى غار حراء بجبل النور سيكون اليوم الاثنين. وكانت "الخليج 365" قد نشرت تفاصيل في العاشر من شهر سبتمبر من العام الميلادي الماضي تحت عنوان "يغير آلية الصعود إلى جبل النور.. مشروع مرتقب يُثري مكة سياحيًّا وثقافيًّا" جاء فيه: أن مشروع "حي حراء" الثقافي يحتوي على مركز لاستقبال الزوار ومعرض الوحي الذي يحكي قصة الوحي، ومتحف للقرآن الكريم الذي يُعرّف بالقرآن الكريم بأسلوب العرض المتحفي، ويحوي مجموعة من أنفَس المخطوطات القرآنية، والعديد من المكونات الثقافية والسياحية الجاذبة للسكان والزوار من الحجاج والمعتمرين. وأشارت المصادر حينها إلى أن المشروع الذي يتخذ من سفح جبل النور مكانًا له؛ سينظم عملية الصعود إلى الجبل عن طريق سيارات ترددية، عبر مسارات خاصة تم إنشاؤها؛ وسيتم إغلاق مسار الصعود الحالي، واستبداله بالمسار الحديث الأكثر تنظيمًا. وسوف يتاح للزائر الصعود إلى غار حراء عبر طريق ممهد من موقع المشروع أسفل جبل حراء إلى غار حراء، وسيكون الطريق الوحيد الموصل إلى الغار، وسيزود بلوحات إرشادية وأماكن للاسترخاء ووسائل السلامة.

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