انت الان تتابع أول المربعانية.. "الزعاق" يكشف عن سبب تسمية أولى موجات البرد القارس باسم "جويريد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 5:48 صباحاً

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن سبب تسمية أولى موجات البرد القارس باسم "جويريد". وأضاف الزعاق؛ أن أولى موجات البرد تُسمّى موجة الأحيمر، وسُميت بهذا الاسم نسبة إلى قلب نجم العقرب الأحمر، والعامة يسمونه برد الوسم، وعادة تحدث في النصف الأول من شهر نوفمبر. وقال الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، إن موجات البرد المعتبرة تُسمّى "جويريد"؛ لأنها تجرّد الأوراق من غصون الأشجار، وتحدث في أول المربعانية؛ أي في النصف الأول من شهر ديسمبر. وأكمل، وقتها ينفتح علينا من الشتاء بابٌ، وتأتي موجات البرد المعتبرة على فتراتٍ متقاربة بين آنٍ وآخر. ولفت الزعاق؛ إلى أنه مع بداية الشتاء الفعلي "ديسمبر ويناير وفبراير" يؤثر المنخفض السيبيري في روسيا وأوروبا وشمال العراق وتركيا وبلاد الشام بشكلٍ مباشر، وبقية بلدان الخليج بشكلٍ غير مباشر"، على شكل موجات باردة تحدث بين آنٍ وآخر.

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