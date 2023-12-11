انت الان تتابع جريمة يعاقب عليها القانون.. "الأمن العام" محذراً من التسوّل: أبلغوا بهذه الطريقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 6:13 صباحاً

تحت وسم #معاً_نكافح_التسوّل، حذّر الأمن العام من التسوّل، مشيراً إلى أن ممارسته جريمة يعاقب عليها القانون. ودعا الأمن العام، عبر حسابه على منصة "إكس"، الجميع، إلى مكافحة التسوّل، منبهاً إلى أن التسوّل جريمة يعاقب عليها القانون، وحثّ على الإبلاغ عن المتسوّلين. وأوضح أنه للإبلاغ عن المتسوّلين، يمكن التواصل على رقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.

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