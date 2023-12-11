انت الان تتابع زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة بابوا بإندونيسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 6:14 صباحاً

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، منطقة ياهوكيمو في مقاطعة بابوا بإندونيسيا. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بُعد حوالى 55 كلم من شمال شرقي المنطقة، وعلى عمق 72 كلم. ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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