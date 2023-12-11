شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنظم كلمات أسبوعية بجوامع ومساجد الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، سلسلة من الكلمات الوعظية الأسبوعية في جامع عبد الرحمن الدامغ بحي النهضة في مدينة الدمام بعد صلاة العشاء، حيث تقام يوم الاثنين من كل أسبوع، اعتبارًا من اليوم وحتى السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة القادم.

وتتضمن الكلمات هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهله ومع الصغار ومع الخدم ومع أصحاب المصائب والابتلاء، ومع العصاة والمذنبين، وصور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه.

من جانب آخر، ينظم الفرع سلسلة من الكلمات الوعظية في مدينة الدمام بعنوان (هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله)، حيث تقام اليوم في جامع العيسى بعد المغرب، وجامع زيد بن الخطاب بعد العشاء، ويوم الاثنين القادم في مسجد حصة بو بشيت بعد المغرب، وجامع الإسكان بعد العشاء، ويوم الاثنين الذي يليه في مسجد العبد الكريم بعد المغرب، وجامع الجبر بعد العشاء، ويوم الاثنين الذي يليه في مسجد العباد بعد المغرب، وجامع عبدالله الحركان بعد العشاء.

كما تقام اليوم كلمة وعظية بعنوان (خيركم خيركم لأهله) في جامع الإسكان بعد صلاة العشاء.

كلمات وعظية نسائية

من جهة أخرى، ينظم فرع "الشؤون الإسلامية" بالمنطقة الشرقية اليوم، كلمات وعظية نسائية يشارك فيها عدد من الداعيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن شرح حديث "من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه" الساعة الرابعة عصرًا، و"واجبات الوالدين بعد الطلاق" الساعة السابعة مساء، و"أحكام الشتاء والمطر" في مقر جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالراكة بعد صلاة المغرب، و"منهج الحق منظومة في العقيدة والأخلاق" في قاعة غراس للأنشطة في الدمام الساعة الخامسة عصراً.

وتأتي هذه الكلمات ضمن حملة "وإنك لعلى خلق عظيم" التي ينفذها فرع الوزارة في محافظات ومراكز المنطقة الشرقية في إطار الخطة الدعوية، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على طلب العلم النافع.