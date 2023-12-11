شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يوضح الحالة الجوية الممطرة الخامسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، الحالة الجوية الممطرة ⁧‫الخامسة‬⁩ ⁧‫لموسم ١٤٤٥هـ‬⁩.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع خلال” 36 “ساعة القادمة من اليوم الأثنين 1445/5/27هـ حتى صباح الثلاثاء 1445/5/28هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة والحدود الشمالية والجوف ومكة .”

وأشار إلى أنها قد تكون غزيرة، متوقعًا سقوط سيول على أجزاء من تبوك والمدينة مع رياح نشطة مثيرة للغبار.