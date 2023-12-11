انت الان تتابع جلطة خطرة واحتشاء.. تدخّل عاجل ينقذ حياة مريض بـ"قسطرة قلبية" في القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 ديسمبر 2023, 8:33 صباحاً

أوضحت صحة القنفذة، أن فريقًا طبيًّا متخصصًا بمستشفى جنوب القنفذة العام، تَمكن من إنقاذ حياة مريض بإجراء عملية قسطرة قلبية. وفي التفاصيل، أكدت الصحة أن المريض البالغ من العمر 42 سنة حضر إلى الطوارئ يشتكي من ألم شديد في الصدر وضيق بالتنفس وانخفاض في الوعي. وأوضحت أنه عند الكشف والقيام بعمل الفحوصات الطبية اللازمة تَبين إصابته بجلطة قلبية خطرة، وعلى إثرها تأثرت شرايين القلب التاجية، كما تأثرت كهربية القلب وانخفضت كفاءة ضخ الدم إلى 25% مما أدى إلى احتشاء عضلة القلب وارتشاح السوائل على الرئتين وانخفاض الأكسجين بالدم إلى 85٪. وبناء على هذه المعطيات التي تؤثر على حياته وعدم استجابته للأدوية، أجريت للمريض عملية طارئة، تم فيها فتح الشرايين المسببة للجلطة بنجاح وزراعة 3 دعامات بالشرايين التاجية للقلب.. وبفضل من الله نجحت العملية وتحسنت حالة المريض وتحسن التنفس ومستوى الأكسجين بالدم، ليغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. يشار إلى أن مستشفى جنوب القنفذة العام أجرى 64 عملية قسطرة قلبية منذ افتتاحه في أواخر عام 2022م وحتى هذه اللحظة.

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