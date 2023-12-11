تراند اليوم : استخدم القوة الخارقة.. بالفيديو: باحث يكشف كيف وصلت الكهرباء من طبيب صيني إلى سعودي يبعد عنه مترين 

صحيفة الخليج 365: روى الباحث في ما وراء الطبيعة عبد الرحمن الزحيفي، كيف وصلت الكهرباء من طبيب صيني إلى سعودي يبعد عنه مترين.

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": دكتور صيني متخصص في الأعشاب كان جالساً مع طلاب سعوديين في الصين يدرسون العلاج بالإبر الصينية فسألوه "هل يوجد قدرات خارقة للإنسان؟".

ورد الطبيب الصيني، قائلا:" نعم ولكن تحتاج إلى تدريب وتنشيط وبعضها ما تحتاج"، فطلب الطلاب منه أن يريهم قوة خاصة بالبشر.

وتابع: الصيني غمض عينه وفتح يديه وجلس ثم تحرك بسرعة الشخص الجالس أمامه بعدما حس بكهرباء فى قدميه

وتساءل، قائلاً:"كيف وصلت الكهرباء من الدكتور الصيني إلى أرجل السعودي الذي يبعد عنه مترين؟".