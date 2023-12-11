تراند اليوم : بالفيديو.. محام يكشف الفرق بين الفساد المالي والإداري

صحيفة الخليج 365: كشف المحامي محمد آل سحيم، عن الفرق بين الفساد المالي والإداري في المؤسسات.

َوقال آل سحيم عبر برنامج الشارع السعودي، إن الفساد المالي ما يتعلق بالمال العام وما عدا ذلك فهو فساد إداري.

وأشار إلى أن البعض يعتبر الرشوة ضمن الفساد المالي وليس الإداري.

وذكر بأن هناك من يعتبر الفساد المالي جزء من الجريمة، أما الإداري فالمال ليس جزء منها مثل التعسف الوظيفي.

وأكد أن النظام لم يفرق بين النظام المالي والإداري، مبينا أن الفساد المالي ناتج عن الفساد الإداري والأخير ناتج عن الفساد المالي.