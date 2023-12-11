شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أكثر من 145 ألف نسخة من المطبوعات للزوار منذ بدء موسم العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي 1445هـ، (145.241) نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وذلك في مساجد الحلّ ومصليات الفنادق بالمنطقة المركزية، تتضمن كتباً في تعليم مناسك العمرة، والكتب الإرشادية بلغات عالمية.

كما تم تشغيل المكتبات الإلكترونية في مصليات الفنادق بالمنطقة المركزية، والتي تضم آلافاً من الكتب الدينية والتوعوية، وتتيح تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال؛ تسهيلاً على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، تهدف إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، إضافة إلى إرشادهم في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقاً لرسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء به الكتاب والسنة.