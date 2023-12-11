شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار عزيرة ورعدية على مناطق متفرقة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت صباح اليوم الاثنين، أمطار رعدية متوسطة على محافظة حقل وضواحيها شملت وادي مبرك، ووادي الحميضة.

كما هطلت فجرًا أمطار خفيفة على مركز علقان التابع للمحافظة شملت هضيب البيض، والصدارة، والبيانة، وعلى مركز الزيتة شملت وادي أنتيش والوادي الأبيض ووادي أذل وقرية شريف معطية، وعلى مركز علو القصير شملت وادي صعاد، والشرف، والنقوى، وعلو القصير، والعميدات.

جعلَها اللهُ سُقْيَا خيرٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

ونبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة تبوك ومحافظاتها، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هطول أمطار خفيفة على محافظة جدة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.