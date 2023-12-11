البدء في صيانة الكعبة المشرفة بتوجيه من خادم الحرمين

بدأت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بهدف الحفاظ على كافة عناصرها بأبهى وأجمل حلة. وتشمل أعمال الصيانة تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي، وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص، وشد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، وتنظيف الكسوة من جميع الجوانب، وتغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني.

وتطبق الهيئة أحدث التقنيات وأفضل المواد ذات المواصفات العالمية في تنفيذ أعمال الصيانة، وذلك للحفاظ على الكعبة المشرفة كرمز ديني وثقافي هام.

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